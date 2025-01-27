Словацкий форвард «Локомотива» Паник сравнил уровень КХЛ и НХЛ
Нападающий «Локомотива» Рихард Паник высказался об уровне FONBET чемпионата КХЛ и перечислил отличия Континентальной хоккейной лиги от НХЛ.
«Я был приятно удивлен, насколько хорошие хоккеисты здесь собраны. Быстрая, динамичная игра, мастеровитые ребята. НХЛ — более контактная лига, физически чуть сложнее, но КХЛ — одна из топовых лиг мира», — цитирует Паника Legalbet.ru.
33-летний словацкий хоккеист присоедининлся к «Локомотиву» в декабре 2024 года, подписав контракт до 31 мая 2025 года. В нынешнем сезоне на счету форварда 4 (1+3) очка в 13 встречах.
До перехода в ярославский клуб Паник играл в составе «Тампы», «Торонто», «Чикаго», «Аризоны», «Вашингтона», «Детройта» и «Айлендерс» в НХЛ.
Источник: Legalbet.ru
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