Словацких хоккеистов из КХЛ вызвали в сборную впервые с 2023 года

Трое игроков команд КХЛ получили вызов в сборную Словакии.

В заявку национальной команды на матчи квалификации олимпийского турнира 2026 года попали защитник «Локомотива» Мартин Гернат и защитник «Адмирала» Марио Грман, а также форвард «Северстали» Адам Лишка.

Словацкие игроки вызваны в сборную впервые с марта 2023 года. Тогда Федерация хоккея Словакии объявила, что не станет вызывать в сборную хоккеистов, выступающих в КХЛ.

Сборная Словакии в финале олимпийской квалификации сыграет с Австрией, Венгрией и Казахстаном.