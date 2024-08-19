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Сегодня, 13:40

Словацких хоккеистов из КХЛ вызвали в сборную впервые с 2023 года

Сергей Разин
корреспондент
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Трое игроков команд КХЛ получили вызов в сборную Словакии.
В заявку национальной команды на матчи квалификации олимпийского турнира 2026 года попали защитник «Локомотива» Мартин Гернат и защитник «Адмирала» Марио Грман, а также форвард «Северстали» Адам Лишка.

Словацкие игроки вызваны в сборную впервые с марта 2023 года. Тогда Федерация хоккея Словакии объявила, что не станет вызывать в сборную хоккеистов, выступающих в КХЛ.

Сборная Словакии в финале олимпийской квалификации сыграет с Австрией, Венгрией и Казахстаном.

Мартин Гернат
КХЛ
Сборная Словакии по хоккею
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