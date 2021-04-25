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Слепышев считает, что ЦСКА проиграл «Авангарду» из-за большого количества штрафов

03:13
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Форвард ЦСКА Антон Слепышев подвел итоги четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда» (3:4 ОТ).

«Что пошло не так после счета 2:0 в нашу пользу? Здесь все очевидно, это удаления. Игра проиграна из-за большого количества штрафов. В первую очередь, надо сделать выводы, почему так получилось. Здорово настроились, было хорошее начало, а потом эти удаления. Понятно, что все хотят выиграть, заряжены. Но, тем не менее, их не должно быть так много. Нужно сделать выводы, а завтра новый день, будем готовиться», — приводит слова Слепышева официальный сайт клуба.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч между «Авангардом» и ЦСКА пройдет 26 апреля в Москве.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/anton_slepyshev_segodnya_nuzhno_sdelat_vyvody_a_zavtra_novyy_den_budem_gotovitsya_/

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