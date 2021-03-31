Слепышев рассказал о подготовке ЦСКА к серии против СКА

Форвард ЦСКА Антон Слепышев рассказал о подготовке к полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА.

- Недостаточно забиваем, поэтому все игры прошли тяжело, — приводит слова Слепышева официальный сайт клуба. — А в целом тренерскому штабу виднее кто лучше готов. А так все ребята хорошие, со всеми удобно играть.

— Два года назад все матчи со СКА были от ножа. Вы ждете такой же серии или исходя из того, как играли в регулярке в этом сезоне хоккей будет более открытым?

— Мы весь регулярный чемпионат придерживались одной системы. Оставим все также, немного что-то подкорректируем. Как будут складываться матчи, посмотрим.

— По сезону у СКА получше большинство. ЦСКА много для себя удалялся в серии с «Локомотивом». Как исключить эти ненужные штрафы за высоко поднятую клюшку или в чужой зоне?

— Повторюсь, это психология, эмоции, возможно, какой-то перенастрой. Конечно, мы обсуждаем, что много удаляемся. Постараемся это исключить в серии со СКА. А про большинство — у СКА намного больше было попыток в большинстве, чем у нас. Нам нападающим нужно зарабатывать игру в большинстве.

— В серии СКА с «Динамо» Кетов жестко въехал в Шипачева. Готовы ли вы к таким моментам в игре?

— Они не только в плей-офф, такое всегда бывает. Хороший игрок всегда должен быть готов к таким моментам. Понятно, что может быть где-то грязно, но это плей-офф, все хотят выиграть.

Серия ЦСКА — СКА начнется 2 апреля в Москве.