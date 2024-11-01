Слепышев приступил к индивидуальным тренировкам

Как стало известно «СЭ», нападающий Антон Слепышев, приостановивший контракт с «Динамо», приступил к индивидуальным тренировкам на льду и близок к возвращению в команду.

Слепышев получил повреждение в начале октября. После этого он приостановил контракт с бело-голубыми. В текущем сезоне 30-летний нападающий успел провести девять матчей и набрал три (1+2) очка.

После 21 матча «Динамо» с 26 очками занимает шестое место в Западной конфеенции КХЛ.