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Сегодня, 11:06

Слепышев приступил к индивидуальным тренировкам

Иван Богун
Корреспондент
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Антон Слепышев.
Фото ХК «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий Антон Слепышев, приостановивший контракт с «Динамо», приступил к индивидуальным тренировкам на льду и близок к возвращению в команду.

Слепышев получил повреждение в начале октября. После этого он приостановил контракт с бело-голубыми. В текущем сезоне 30-летний нападающий успел провести девять матчей и набрал три (1+2) очка.

После 21 матча «Динамо» с 26 очками занимает шестое место в Западной конфеенции КХЛ.

Антон Слепышев
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