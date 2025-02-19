Слепышев о пента-трике Сероуха: «Это его день. Поздравляю его»

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев прокомментировал пента-трик форварда «Сочи» Даниила Сероуха в матче FONBET Чемпионата КХЛ против столичной команды.

Сочинцы одержали победу со счетом 5:3.

— Игрок «Сочи» Сероух оформил сегодня пента-трик. Что думаете по этому поводу?

— Поздравляю его, он использовал свои моменты. Он каждый свой момент использовал, это его день. Могу только поздравить его.

Сероух стал вторым хоккеистом в истории КХЛ, которому удалось забить пять голов в одном матче. До него это удавалось лишь Алексею Морозову, который сделал пента-трик в игре против «Барыса» 21 ноября 2008 года.