Слепышев подпишет годичный контракт с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев подпишет полноценное соглашение с бело-голубыми. Зарплата 31-летнего хоккеиста составит 10 миллионов рублей.

31 июля форвард подписал пробный контракт с москвичами, так как у клуба были проблемы с потолком зарплат.

В сезоне-2024/25 Слепышев провел за «Динамо» 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В плей-офф-2025 на его счету 2 гола в 10 играх.