Слепышев подписал полноценный контракт с «Динамо»

«Динамо» объявило о подписании полноценного контракта с форвардом Антоном Слепышевым.

Одностороннее соглашение 31-летнего игрока с московским клубом рассчитано до 31 мая 2026 года. 18 августа «СЭ» сообщал, что зарплата Слепышева составит 10 миллионов рублей.

В сезоне-2024/25 нападающий провел за «Динамо» 19 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В плей-офф-2025 на его счету 2 гола в 10 играх.

Ранее в своей карьере Слепышев выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Эдмонтон» и другие команды. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2019 и 2022, 2023).