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Слепышев — о серии с «Локомотивом»: «Одна из лучших линий обороны в КХЛ меня только мотивирует»

20:07
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Форвард ЦСКА Антон Слепышев рассказал о подготовке ко второму раунду плей-офф КХЛ, где армейцы встретятся с «Локомотивом».

«После двух дней отдыха у нас первая тренировка — подготовка только началась. Впереди три-четыре дня работы. За четыре игры справились со «Спартаком», поэтому было достаточно времени на восстановление и работу над ошибками.

Понятно, что «Локомотив» — другая команда. Она мало пропускает и там есть система — видна рука тренерам, поэтому будут интересные, тяжелые матчи. Мы забыли «Спартак», и понимаем, какой соперник нас ждет, поэтому не думаю, что с этим будут проблемы. Одна из лучших линий обороны в КХЛ меня только мотивирует», — приводит слова Слепышева официальный сайт клуба.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/anton_slepyshev_silnaya_oborona_lokomotiva_menya_tolko_motiviruet_/

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