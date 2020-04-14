Слепышев и Окулов продлили контракты с ЦСКА

Нападающие Антон Слепышев и Константин Окулов подписали новые контракты с ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба.

Договор со Слепышевым продлен на 2 сезона. Форвард вошел в состав ЦСКА в чемпионском сезоне-2018/2019. В минувшем чемпионате на его счету 45 (18+27) очков в 54 матчах «регулярки» и 5 (2+3) очков в 4 играх плей-офф. Всего в составе армейцев он провел 131 матч и набрал 80 (38+42) очков.

У игрока было предложение от «Эдмонтона», но он предпочел остаться в России.

Контракт с Окуловым продлен на 1 сезон. Нападающий присоединился к столичным армейцам в сезоне-2017/2018. В завершившемся сезоне форвард набрал 38 (17+21) очков в 56 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 3 матчах плей-офф. Всего в составе ЦСКА он провел 164 встречи и набрал 103 (50+53) очка.

К Окулову также проявляли интерес клубы Национальной хоккейной лиги.