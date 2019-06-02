Слепышев и Андронов привезли Кубок Гагарина в Пензу

Нападающие ЦСКА Антон Слепышев и Сергей Андронов привезли Кубок Гагарина в свой родной город – Пензу.

Также сообщается, завтра Кубок Гагарина с 17 до 19 часов будет выставлен в СЗК "Дизель-Арена", где сфотографироваться с ним, а также получить автографы Андронова и Слепышева сможет любой желающий.

Напомним, что армейцы впервые в своей истории завоевали этот трофей. ЦСКА в финальной серии обыграл "Авангард" со счетом 4-0.

ЦСКА стал шестым обладателем трофея. Больше всего в Кубке Гагарина побеждал "Ак Барс".

Антон Слепышев и Сергей Андронов привезли Кубок Гагарина в свой родной город – Пензу!

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Завтра Кубок Гагарина с 17 до 19 часов будет выставлен в СЗК "Дизель-Арена", где сфотографироваться с ним, а также получить автографы Сергея Андронова и Антона Слепышева сможет любой желающий pic.twitter.com/CGE0SNXGAn – ХК ЦСКА Москва (@hccska) June 2, 2019

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