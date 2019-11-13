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Слепец стал игроком рижского «Динамо»

13:46
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«Локомотив» и рижское «Динамо» совершили обмен. В Ригу отправился нападающий Кирилл Слепец, а ярославцы получили права на форварда Брока Троттера, сообщает официальный сайт КХЛ.

20-летний Слепец в нынешнем сезоне провел 10 матчей и отметился 1 заброшенной шайбой.

32-летний Троттер в этом сезоне выступает в Словакии. В КХЛ канадец выступал за «Медвешчак» и «Динамо», в общей сложности проведя в лиге 81 матч и набрав 34 (11+23) очка. Он покинул КХЛ после окончания сезона-2014/15.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/13/459291.html

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