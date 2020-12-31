Скудра: «Знали, что «Спартак» выйдет злым»

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:2).

«Хороший матч получился, голевой. Готовились и знали, что противник выйдет злым, мы также злые. Реализация моментов была на хорошем уровне. Сегодня были готовы сражаться до конца, играли, не боялись. Поступок Дзиеркалса показывает, что у нас характер, это дорогого стоит. У него хет-трик Горди Хоу, такое редко происходит.

Этот матч был неплохим, но игра с «Торпедо» была лучшая в сезоне. Мы смогли перенести этот настрой на игру. Без шайбы со «Спартаком» сыграли лучше, в третьем периоде мы, ведя в счете, не побоялись выиграть этот матч», – приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ.