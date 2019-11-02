Юрзинов сменил Скудру на посту главного тренера «Трактора»
22:25
Как стало известно «СЭ», Петерис Скудра уволен с поста главного тренера «Трактора». Это случилось после поражения челябинцев от «Автомобилиста» (3:5). «Трактор» занимает предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ.
По нашим данным, Скудру сменит Владимир Юрзинов-младший. Изменений в менеджменте клуба пока не планируется.
КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...