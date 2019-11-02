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Юрзинов сменил Скудру на посту главного тренера «Трактора»

22:25
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Как стало известно «СЭ», Петерис Скудра уволен с поста главного тренера «Трактора». Это случилось после поражения челябинцев от «Автомобилиста» (3:5). «Трактор» занимает предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ.

По нашим данным, Скудру сменит Владимир Юрзинов-младший. Изменений в менеджменте клуба пока не планируется.

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