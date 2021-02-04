Скудра считает, что рижское «Динамо» очень слабо начало матч с «Салаватом»

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:5 Б).

«Очень слабое начало матча в нашем исполнении. Естественно, нужно отдать должное «Салавату», который очень мощно начал. Мы не смогли справиться с этим натиском в первом периоде. Второй период сыграли намного лучше, начали контролировать шайбу, но, все равно, качество нашей игры было далеко не лучшим. Янису Ворису нужно отдать должное. Он во втором периоде сделал пару ключевых сэйвов, которые вдохновили нашу команду.

Начиная со второго периода мы начали хоть что-то показывать. Да, было и тяжелое начало третьего периода, но нужно отдать должное, что ребята играли до конца, терпели, ждали свой момент, в конце получили, забили и сравняли. По буллитам нам немножко не повезло — две штанги, но и Гранлунд, конечно, забил очень мастеровитый буллит. Одно очко по такой нашей игре против такого мощного соперника — неплохой результат", — приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Салават» с 71 очком занимает четвертое место в Восточной конференции, «Динамо» с 25 очками — на последней строчке на Западе.