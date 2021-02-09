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Скудра считает, что «Динамо» не заслужило 1:5 от «Авангарда»

23:25
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Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:5).

«Тяжелый матч для нас, — цитирует Скудру официальный сайт КХЛ. — По игре мы не заслужили 1:5. В первом периоде и начале второго мы делали то, что и задумывали, и ничто не предвещало такой результат. Были индивидуальные ошибки, но мы должны смириться с ними, потому что молодым ребятам надо давать игровое время. Смена поколений в рижском «Динамо» затянулась. Если не считать грубых ошибок, мы сыграли достойно».

В составе победителей дубль сделали Рид Буше и Клим Костин.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/09/481158.html

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