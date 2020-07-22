Скудра рассказал о задаче рижского «Динамо» на следующий сезон

Новый главный тренер «Динамо» Петерис Скудра рассказал, какие задачи стоят перед командой из Риги в предстоящем сезоне.

— Мы хотим биться за плей-офф. А потом двигаться дальше. Наша цель на следующий сезон — стать крепкой командой плей-офф, — цитирует Скудру Sportazinas.com. — Мы еще формируем состав. У нас будут игроки из России, Северной Америке и Финляндии. Вратарская линия практически укомплектована. И пока никто из игроков не высказывал какое-то недовольство или нежелание работать со мной.

Последним местом работы Скудры был челябинский «Трактор», откуда он был уволен в ноябре прошлого года.