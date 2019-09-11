Скудра пожаловался на тяжелый график игр «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал результат матча против «Адмирала» (3:1).

— Хороший матч получился, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — Мы хотели добавить агрессии после вчерашней игры, больше бросать, больше трафика перед воротами создавать. Это сегодня удалось — мы бросили 45 раз в створ. Это, наверное, один из лучших наших матчей в этом плане. Ребятам огромное спасибо.

Мы хоть и не хотим делать на этом особый акцент, но 4 матча за 5 дней... Ребята нашли в себе силы и эмоции выдать такую игру. Особое спасибо четвертой тройке, которая придала нам нужные вещи.

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