КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Скудра — о поражении от «Витязя»: «Провели хороший матч, но буквально за пять минут проиграли его во втором периоде»

03:41
Теги:

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:1).

«Мы провели очередной хороший матч, но буквально за пять минут его проиграли во втором периоде. «Витязь» бросил семь раз — три гола. Все дело решили мелочи: два удаления в зоне атаки. Получили абсолютно ненужные голы, легкие... У нас один человек сегодня мог забивать четырежды и решать исход матча. Сейчас у нас почти все в строю, и если брать последние девять матчей, то во всех, за исключением одного, мы показали очень и очень достойный хоккей. Ребят упрекнуть ни в чем не могу», — приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир