Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:1).

«Мы провели очередной хороший матч, но буквально за пять минут его проиграли во втором периоде. «Витязь» бросил семь раз — три гола. Все дело решили мелочи: два удаления в зоне атаки. Получили абсолютно ненужные голы, легкие... У нас один человек сегодня мог забивать четырежды и решать исход матча. Сейчас у нас почти все в строю, и если брать последние девять матчей, то во всех, за исключением одного, мы показали очень и очень достойный хоккей. Ребят упрекнуть ни в чем не могу», — приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ.