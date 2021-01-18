Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:3).

«Выходить на матч совершенно без желания, без азарта — недопустимо, какая бы ни была у нас турнирная ситуация. Нельзя так относиться к любимому делу, любимой игре. Повторю, наши хоккеисты выходили на лед без какого-либо желания. Как бы мы ни старались во втором и третьем периодах, очки мы не заслужили. Такие вещи не прощаются. Многие игроки «Динамо» считают, что они и так должны быть в составе.

Понятно, что у нас сложная турнирная ситуация, но так вести себя нельзя. Уровень профессионализма тех ребят, которые у нас есть, оставляет желать лучшего. Мы начинаем играть только при счете 0:2, 0:3, но до победы не добираемся. Все закономерно», — приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ.