Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра ответил на вопросы журналистов после выездного поражения от магнитогорского «Металлурга» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— В концовке получился неплохой матч, — сказал Скудра. — Хотя мы абсолютно провалили первый период. Вышли уже какой раз налегке. «Металлург», конечно, очень мощная команда, которая наказала нас за вальяжность в начале матча. Как обычно, во втором и третьем периодах мы доказываем, что умеем играть в хоккей даже против таких сильных соперников. Во втором периоде мы переиграли и провели неплохой третий. В концовке могли зацепиться за очки, но начало... Мы говорим одно и то же. Так начинать игру просто нельзя. Обидно, что, проводя хороший матч, мы не берем очки. Группа мазохистов собралась в этом году. Будем работать.

Мы весь сезон играем без болельщиков. Это огромная потеря для нас. Даже не чувствуется, что идет сезон. Скорее, затяжной предсезонный этап. Считаю, что у нас собралась хорошая команда. Мы сделали какие-то поправки, избавились от некоторых иностранцев, которые потеряли мотивацию и не показывать хоккей, который мы ждали. У тех ребят, которые сейчас в команде, с мотивацией все нормально. У нас не хватает фундамента, который мы не заложили в начале из-за всех мер, карантина, болезней. Было мало тренировок. У нас очень слабый фундамент — это надо признать. Но мы умеем играть. Ребята не боятся играть с шайбой. Мы разрешаем им создавать — у нас неплохое мастерство. Где-то получается лучше, где-то хуже, но с мотивацией нет проблем.

У нас была непростая ситуация с вратарями в начале сезона. Болели три основных голкипера: Проскуряков, Галимов и Макинтайр. По ходу сезона пришлось подключать и Лазушина, и молодых ребят. Уже говорил, что, или мне надо было самому выходить, или брать молодежь. Галимов, увы, получил травму. Сезон для него закончился. Он в команде, ему нужна операция, но в этом сезоне он уже не выйдет.

(Михаил Скрыль)