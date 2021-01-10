Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:4).

«Обидно, что при счете 1:0 мы не забили второй гол, имея несколько хороших моментов. Сами просто бездарно пропустили две шайбы, очень по-детски, очень легко, наверно где-то даже безответственно. Наверно, наша игра в обороне она легкая, мы должны забивать свои моменты, которые создаем у ворот соперника. Они воспользовались нашими ошибками, пару раз приехали к нам зону, и результат уже 1:4. Здесь все просто — не забиваешь, даешь возможности, и такой счет», — приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ.

Ярославцы в таблице Западной конференции догнали по очкам СКА и идут на третьем месте. Рижане замыкают таблицу.