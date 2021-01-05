Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Москвы (5:4).

«Если говорить по игре, то реализация моментов обретает тот вид, на который мы надеемся, работаем много над этим, — приводит слова тренера сайт москвичей. — Хотим играть с шайбой, хотим создавать, хорошие голы забивать, в последнее время это у нас удается. Конечно, нужно отметить, что сегодня забросили пять шайб в равных составах, а против такой хорошей, агрессивной, обученной команды это далеко не просто сделать. Ребятам огромное спасибо за этот матч, за самоотдачу, за небоязнь играть, создавать, и должен отметить Яниса Вориса, он без тренировок сегодня вышел играть и пару очень важных спасений сделал в конце матча. Получилась хорошая командная победа».