Скудра назвал причины поражение в матче с «Барысом»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал результат матча с «Барысом» (0:2).

— «Барыс», с победой. Мы сегодня проиграли борьбу, как мы начали с первой смены матча, не смогли перестроиться, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса».

Хозяева очень здорово играли, двигались, не так много дали нам возможностей. Даже несмотря на большое количество игры 5 на 4, не было сегодня нужной концентрации. Но в основном это проигранная борьба.

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