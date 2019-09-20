КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Скудра назвал причины поражение в матче с «Барысом»

20:54
Теги:

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал результат матча с «Барысом» (0:2).

— «Барыс», с победой. Мы сегодня проиграли борьбу, как мы начали с первой смены матча, не смогли перестроиться, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса».

Хозяева очень здорово играли, двигались, не так много дали нам возможностей. Даже несмотря на большое количество игры 5 на 4, не было сегодня нужной концентрации. Но в основном это проигранная борьба.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://www.hcbarys.kz/news/item/press-konferenciya-posle-matcha-barys-traktor-video-20-09/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир