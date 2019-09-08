Скудра назвал победу на «Амуром» «некрасивой»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал результат матча с «Амуром» (2:1).

— Первый период мы провалили, потом старались перестроиться, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. - Если по-честному, много игроков у нас сегодня выпало. Хорошая такая получилась, хоть некрасивая победа выездная. Ребята молодцы, что выстояли и забили нужные голы. Однако так начинать матч мы не имеем права, несмотря на график и прочие обстоятельства.

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