Петерис Скудра может возглавить рижское «Динамо». Эту информацию подтвердил председатель правления клуба Юрис Савицкас.

— Да, он среди кандидатов, — цитирует Савицкаса Sportacentrs. — Наш приоритет — тренер из Латвии. Сейчас я встречаюсь с Юлиусом Шуплером, например. Он может помочь нам найти тренера зарубежом.

Ранее Скудра работал с «Северсталью», «Сибирью», «Торпедо» и «Трактором». Он был уволен из челябинского клуба по ходу регулярного чемпионата.