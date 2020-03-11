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Скудра может возглавить рижское «Динамо»

17:54
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Петерис Скудра может возглавить рижское «Динамо». Эту информацию подтвердил председатель правления клуба Юрис Савицкас.

— Да, он среди кандидатов, — цитирует Савицкаса Sportacentrs. — Наш приоритет — тренер из Латвии. Сейчас я встречаюсь с Юлиусом Шуплером, например. Он может помочь нам найти тренера зарубежом.

Ранее Скудра работал с «Северсталью», «Сибирью», «Торпедо» и «Трактором». Он был уволен из челябинского клуба по ходу регулярного чемпионата.

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