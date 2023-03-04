Скудра может возглавить «Амур»
По информации «СЭ», «Амур» планирует сменить главного тренера команды. Место Вадима Епаничинцева займет латвийский специалист Петерис Скудра.
По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 клуб из Хабаровска занял 10-е место в турнирной таблице на «Востоке» и не попал в плей-офф КХЛ.
49-летний Скудра в данный момент возглавляет казахстанский клуб «Сарыарка». Ранее он работал в рижском «Динамо», «Тракторе» и «Торпедо».
Результаты всех матчей плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
Результаты / календарь
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3.03
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5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
|4.03
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|4.03
|14:30
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|4.03
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|4.03
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
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