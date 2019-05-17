СКР возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц "Торпедо"

Следственный комитет РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц "Торпедо" по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщает пресс-служба следственного управления.

Представители "Торпедо" задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Расследование будет продолжаться.

– По версии следствия должностные лица Автономной некоммерческой организации Хоккейный клуб "Торпедо", вопреки интересам организации, совершили присвоение денежных средств в особо крупном размере на сумму 13 000 000 рублей, получив их из кассы АНО ХК "Торпедо" и обратив в свою пользу, – говорится в заявлении пресс-службы Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

"Торпедо" в прошедшем сезоне-2018/19 заняло 14-е место в регулярке и дошло до четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина, где проиграло "Барысу" (счет в серии: 4-3).