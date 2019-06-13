СКР разбирается в обстоятельствах убийства жены Максима Соколова

СКР возбудил уголовное дело по делу об убийстве жены экс-вратаря СКА Максима Соколова, сообщает сайт ведомства.

- 13 июня 2019 года в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело хозяйки дома, с явными признаками насильственной смерти, - говорится в сообщении. - При получении указанной информации следователи и криминалисты Следственного управления незамедлительно выехали на место происшествия, где в настоящее время продолжают производить его осмотр.

По данному факту следственным отделом по г.Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На месте происшествия также обнаружен 18-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления.

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