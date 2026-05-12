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12 мая, 13:16

Скотт Гордон станет новым главным тренером «Трактора»

Михаил Зислис
Обозреватель
Скотт Гордон.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон.

Ранее 63-летний специалист был главным тренером «Айлендерс» и «Филадельфии» в НХЛ. Также он входил в тренерский штаб «Торонто», «Сан-Хосе» и сборной США на Олимпиаде-2010 и возглавлял национальную команду на ЧМ-2011.

В сезоне-2025/26 «Трактор» уступил «Ак Барсу» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина-2026. С декабря 2025 года команду возглавляет Евгений Корешков.

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Скотт Гордон
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