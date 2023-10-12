Скоренов: «Проиграли, сами отдали очередную игру»
Форвард «Северстали» Александр Скоренов прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Классная игра получилась, обоюдоострый хоккей от двух команд примерно с одинаковыми системами, контролем шайбы. Я думаю, что зрителям понравилась игра. Единственное, что не понравилось, что мы проиграли, сами отдали очередную игру. Будем бороться с этим: шишки набивать, опыт получать. Негативный опыт тоже опыт, надо просто извлекать из него позитивные моменты», — цитирует пресс-служба лиги Скоренова.
«Торпедо» с 25 очками в 17 матчах занимает 2-е место в Западной конференции. «Северсталь» с 16 очками идет на 9-й строчке.
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|18
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|20
|5
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|18
|9
|9
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|Сал. Юлаев
|16
|9
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|7
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|8
|7
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|4
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|2
|Торпедо
|17
|12
|5
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|3
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|18
|11
|7
|24
|4
|Динамо М
|17
|11
|6
|23
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|Динамо Мн
|15
|8
|7
|18
|7
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|16
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|13
|11
|Витязь
|17
|4
|13
|9
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|12.10
|12:00
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Амур – Ак Барс
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|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
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