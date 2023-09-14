Скоренов: «Нужно доводить такие матчи, как «Сочи», до победы, ведя 3:1»

Нападающий «Северстали» Александр Скоренов, забросивший две шайбы, прокомментировал поражение от «Сочи» (4:5 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошая, интересная игра, много голов. Нужно доводить такие матчи до победы, ведя 3:1, несмотря на удаления. И эти мы выработаем в себе менталитет победителей, который очень нужен нашей молодой команде. Хорошо играли два периода и концовку третьего периода, когда вытащили матч. Чего не хватило? Дисциплины, меньше удаляться. Нужно быть друг за друга, также продолжать игры. Набрал 3 очка? Хотелось забить, чтобы более уверенно и хладнокровно себя чувствовать», — цитирует пресс-служба КХЛ Скоренова.

«Сочи» идет на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков в 6 встречах. «Северсталь» занимает 7-е место (5 очков в 4 играх).