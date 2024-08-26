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Скопинцев: «Раньше другой строй был. Не попал в команду мастеров — иди в армию на два года»

Алина Савинова
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Андрей Скопинцев, ассистент Алексея Кулешова в московском «Динамо», рассказал об изменениях отечественного хоккея.

«Раньше другой строй был. Конкуренция на другом уровне. Молодой приходит в команду, и он должен переиграть ветерана, а не получить место. Не попал в команду мастеров — иди в армию на два года. Это была игра на выживание. На тренировках мы с ветеранами играли в полную силу, даже жестко, но за пределами льда относились предельно уважительно. Форму их таскали, на завтраки будили. Дисциплина была», — цитирует Скопинцева Sport24.

Скопинцев завершил игровую карьеру в 2012 году в возрасте 40 лет. Он является чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Источник: Sport24
Андрей Скопинцев
Хоккей
КХЛ
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