Скончался бывший главный тренер «Спартака», СКА и «Авангарда» Милош Ржига

На 62-м году жизни скончался известный хоккейный тренер Милош Ржига, сообщает Blesk.cz.

О смерти Ржиги сообщил его сын, Милош-младший. Специалист умер в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге — крупнейшей чешской больнице, куда был госпитализирован ранее из-за проблем со здоровьем.

— Последний месяц был очень тяжелой битвой для нас, я хочу поблагодарить всю семью и всех наших близких, которые все это время были рядом и пытались сделать все возможное, — приводит Blesk.cz слова Милоша Ржиги-младшего. — Хочу поблагодарить своего отца от всего сердца за то, что он всегда делал для других. Хочу попросить все хоккейное сообщество, фанатов и друзей, почтить память моего отца и запомнить о нем все самое наилучшее.

В России Ржига известен по работе с «Химиком», «Авангардом», «Спартаком», СКА, и «Атлантом». Последним местом работы для специалиста стала сборная Чехии, с которой он работал с 2018 по 2020 год.