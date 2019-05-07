Бывший вратарь "Авангарда" и "Лады", чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии Адам Свобода ушел из жизни на 42-м году, информирует официальный Твиттер омской команды.

– Хоккейный клуб "Авангард" приносит соболезнования родным и близким Адама, – написано в Твиттере "Авангарда".

В некоторых СМИ появилась информация, что Свобода был найден мертвым в собственном доме. Точные причины смерти не уточняются.

Свобода также становился серебряным призером ЧМ-2006 в Латвии. На его счету 32 матча за сборную Чехии.