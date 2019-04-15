Скончался бывший нападающий сборной России Дмитрий Набоков

На 43-м году жизни скончался бывший нападающий "Чикаго", московского "Динамо", "Трактора" и сборной России Дмитрий Набоков.
Набоков начинал карьеру в московских "Крыльях Советов" в 1993 году. Перешел в "Чикаго" в 1997-м. Позже выступал за "Айлендерс". Нападающий также успел поиграть за: "Ладу" (2000 – 2001), "Металлург" (2001 – 2003), "Сибирь" (2002 – 2003, 2006 – 2007), "Нефтехимик" (2003 – 2004), "Молот-Прикамье", ХК МВД (2005), "Динамо" (Москва) (2006), "Трактор" (2007 – 2008), "Сайпа" (Финляндия).
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