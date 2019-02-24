Сколько получают ведущие игроки КХЛ: зарплаты лучших хоккеистов лиги

Перед стартом Кубка Гагарина "СЭ" публикует рейтинг самых больших зарплат хоккеистов КХЛ.

В течение сезона наши инсайдеры добывали эту информацию у игроков, тренеров, менеджеров, агентов и других людей, которые имеют отношение к клубам и лиге. В результате мы смогли собрать топ-лист из полусотни самых высокооплачиваемых хоккеистов.

В наш рейтинг попали 53 человека – все, кто зарабатывают за сезон как минимум 70 миллионов рублей (чуть менее 1,1 миллиона долларов). Мы ранжировали хоккеистов по размеру базовой части (оклада) их зарплаты – в отличие от публикации ведомости "Автомобилиста" в ноябре, в данном случае мы не учитываем бонусы.

Рейтинг зарплат КХЛ (места 1-10). Фото "СЭ"

Рейтинг зарплат КХЛ (места 11-20). Фото "СЭ"

Рейтинг зарплат КХЛ (места 21-30). Фото "СЭ"

Рейтинг зарплат КХЛ (места 31-40). Фото "СЭ"

Рейтинг зарплат КХЛ (места 41-53). Фото "СЭ"

У лидера рейтинга Сергея Мозякина из "Металлурга" базовая часть зарплаты – 180 миллионов рублей за сезон-2018/19 (дополнительная – около 60).

Форвард "Магнитки" немного обгоняет Дацюка (170 миллионов) и партнера по "Металлургу" Николая Кулемина (165). Чуть ниже – сильнейший легионер КХЛ последних лет и лидер "Автомобилиста" Найджел Доус, ветеран-защитник из "Ак Барса" Андрей Марков и звезда "Салавата Юлаева" Линус Умарк. Зарплата этой троицы – по 150 миллионов рублей в год.

В топ-53 попали представители десяти клубов: СКА (14 игроков), ЦСКА (11), "Авангарда", "Ак Барса" и московского "Динамо" (по 5), "Локомотива" и "Магнитки" (по 4), "Салавата Юлаева" и "Автомобилиста" (по 2), а также "Спартака" (1).

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