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Сегодня, 12:10

Скаут «Питтсбурга» оценивал игру форварда Глотова в матчах СКА и сборной России

Даниил Аршавский
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Один из скаутов «Питтсбурга» просматривал игру нападающего СКА Василия Глотова в матчах регулярного чемпионата КХЛ и Кубка Первого канала, сообщает «ВсеПроСпорт».

Представитель «Пингвинз» оценивал выступления 27-летнего форварда в играх с ярославским «Локомотивом» (2:3) и нижегородским «Торпедо» (6:4). В этих матчах Глотов забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Скаут «Питтсбурга» также присутствовал на встречах сборной России с национальными командами Белоруссии (4:3) и Казахстана (3:1). В этих матчах нападающий набрал 2 (1+1) очка.

За 29 матчей нынешнего сезона КХЛ в составе СКА Глотов набрал 20 (12+8) очков.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Василий Глотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Сборная России по хоккею
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК СКА
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4 ЦСКА 35 21 14 49
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