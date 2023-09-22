Скабелка: «Барыс» ошибался больше, чем «Спартак» воспользовался»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Спартака» (3:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Быстрая игра с обилием моментов. Мы ошибались больше, чем «Спартак» воспользовался. Пожалуй, мы недостаточно самоотверженно сыграли в обороне — шесть блокированных бросков мало для такого матча. В третьем периода играла безвольно? Мне так не показалось. При счете 5:2 был отличный момент — Скленичка бросал в пустой угол, другие моменты были. Мы делали все, но пропустили шестой гол. После победы со счетом 8:0 мы не были «на небесах». С Нижнекамском мы просто не допустили столько ошибок, сколько сегодня. Когда Червени присоединится к команде? Насколько я знаю, в Новосибирске. Он придаст нам солидности, хороший центральный нападающий — хорошо действует в обороне, в большинстве в середине здорово играет. Как подтянуть игроков «Барыса» к уровню первого звена? Только через работу», — цитирует пресс-служба КХЛ Скабелку.

«Спартак» набрал 11 очков в 9 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Барыс» с 7 очками в 8 встречах идет на 10-й строчке в Восточной конференции.