Скабелка признал закономерность поражения от «Трактора»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (0:4).

«Все по делу, сегодня «Трактор» был везде на шаг впереди, а у нас мало что получалось. Хотя начали мы не так плохо, и достаточно много времени проводили в атаке. В первом периоде провели шесть минут в зоне нападения, но бросили по воротам всего шесть раз, и нельзя сказать, что было что-то опасное. При этом «Трактор» наказал нас двумя контратаками. Соперник был быстрее, агрессивнее, а нам этого в сегодняшнем матче не хватило. О плей-офф сейчас не думаем, будет еще большая пауза. Мы думаем о каждом следующем матче, и о том, как нам нужно становиться лучше как команде», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.