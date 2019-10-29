Скабелка после матча с «Металлургом» посетовал на то, что «Барыс» мало забивает

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка — о матче с «Металлургом» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

— «Металлург» с победой, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса». — Такой достаточно высокий уровень накала. Хоккей достаточно быстрый был, системный со стороны обеих команд. Здорово двигались мы во втором периоде, перехватили инициативу, гол забили. Но пропустили контратаку. В третьем периоде не совсем мы играли так, как хотели. «Металлург» здорово оборонялся, строил оборону в средней зоне. Хотели мы перестроиться, но не смогли и сбивались больше на индивидуальные действия. Было достаточно шансов, чтобы перевести игру в овертайм. Но тяжело мы забиваем, я уже это говорил. Мало забиваем, чтобы контролировать матч. Делаем работу над ошибками, двигаемся дальше и готовимся к следующему матчу. Тангрэйди две недели не тренировался. Приехал с хорошим настроем, удалось решить все вопросы по здоровью. Иногда бывает, первый матч игрок на эмоциях выдает отличный. Старался, делал хорошую работу. Но команда проиграла. Чтобы забивать, нужен кураж. Мы очень много матчей играем с разницей в одну шайбу: выигрываем, проигрываем, доводим до овертайма. Много создаем моментов, но, чтобы забивать голы, нужно немного расправить плечи, поймать кураж со вдохновением. Этого нам немного не хватает. По поводу приобретений... Сейчас сезон идет, сейчас можно найти того, кто не нужен другим командам. Конечно, мы бы хотели усилиться. Мы ведем в этом направлении работу. Получится — будет здорово.

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