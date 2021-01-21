Скабелка: «После двух неудачных матчей ребята хотели победить»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3 Б).

«Отличный матч, обстановка постепенно становится хоккейной — болельщиков прибавляется. Мы готовились к такой игре, понимали, что «Ак Барс» агрессивно пойдет, будет играть в силовой хоккей. После двух неудачных матчей ребята хотели победить во чтобы то не стало. Мы приняли этот вызов и всю игру работали», — цитирует тренера сайт КХЛ.