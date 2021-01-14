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Скабелка остался доволен игрой «Локомотива» в матче против ЦСКА

22:30
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:0).

— Хороший матч. Хорошая реакция команды на предыдущую игру, которую мы упустили в концовке, — приводит слова тренера сайт «Локо». — Ребята с пониманием отнеслись ко всем моментам, на сегодняшний матч вышли с предельной концентрацией. Учли ошибки прошлого матча. Хорошая командная победа.

— С чем были связаны перестановки в звеньях?

— Смотрим на текущее состояние ребят, хотим, чтобы у нас в каждой тройке был хороший баланс. Ребята привыкли к этому. Нам неважно, кто с кем играет, нам важно, как мы играем.

Дополнительная информация:

https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Press-konferencija-14-janvarja-7577

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