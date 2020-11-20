Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Йокерита» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Разочарованы этим результатом. Второй матч подряд мы неплохо начинаем, создаем достаточное количество моментов, а соперник первым-вторым броском забивает. Отошли от нашей структуры игры, от того, что мы хотим видеть. Может быть мы перестали быть достаточно сконцентрированными — позволяем соперникам иметь контратаки, откуда приходят и голы», — цитирует Скабелку пресс-служба лиги.

После этой победы «Йокерит» поднялся на восьмое место на «Западе», имея 25 очков. У «Локомотива» — третья позиция (35 баллов).