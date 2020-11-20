КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Скабелка — о поражении от «Йокерита»: «Разочарованы таким результатом»

09:45
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Йокерита» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Разочарованы этим результатом. Второй матч подряд мы неплохо начинаем, создаем достаточное количество моментов, а соперник первым-вторым броском забивает. Отошли от нашей структуры игры, от того, что мы хотим видеть. Может быть мы перестали быть достаточно сконцентрированными — позволяем соперникам иметь контратаки, откуда приходят и голы», — цитирует Скабелку пресс-служба лиги.

После этой победы «Йокерит» поднялся на восьмое место на «Западе», имея 25 очков. У «Локомотива» — третья позиция (35 баллов).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/19/476066.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир