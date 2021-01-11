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Скабелка — о поражении от «Спартака»: «Нужно было взять тайм-аут, чтобы успокоить ребят»

23:10
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:4).

«Спартак» владел инициативой на протяжении всего матча, в начале Эдди Паскуале дал нам возможность не пропустить. Голы на контратаках дали нам возможность двигаться дальше, в принципе мы справлялись весь матч с агрессивной игрой соперника, — цитирует тренера сайт КХЛ. — После третьего гола нужно, наверное, было взять тайм-аут, чтобы успокоить ребят и довести основное время до ничьи, но не смогли. Все матчи со «Спартаком» за исключением первого были «от ножа».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/11/479860.html

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