Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:4).

«Спартак» владел инициативой на протяжении всего матча, в начале Эдди Паскуале дал нам возможность не пропустить. Голы на контратаках дали нам возможность двигаться дальше, в принципе мы справлялись весь матч с агрессивной игрой соперника, — цитирует тренера сайт КХЛ. — После третьего гола нужно, наверное, было взять тайм-аут, чтобы успокоить ребят и довести основное время до ничьи, но не смогли. Все матчи со «Спартаком» за исключением первого были «от ножа».