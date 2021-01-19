Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал выездное поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Вторую игру на выезде довольно беззубо и практически без моментов выглядим в атаке, — сказал Скабелка. — При этом начали допускать ошибки в обороне, которые приводят к голам. «Металлург» достаточно ровно отыграл все три периода, чего не хватило нам. Если до второго пропущенного гола перевес «Магнитки» был небольшой, то в третьем периоде соперник выглядел сильнее, заставил нас ошибаться в обороне, и мы получили голы, — отметил тренер.

— Ничего детского в четвертой пропущенной шайбе нет. Неточный пас, индивидуальная ошибка. Не хочу связывать выездные поражения с эйфорией от победы над ЦСКА. Один выигранный или проигранный матч глобально ничего не решает, — заявил Скабелка.

Ярославцы с 63 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Металлурга» — 61 очко и четвертая строчка на «Востоке».

(Михаил Скрыль)