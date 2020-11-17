Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3).

«Сыграли не совсем так как хотели. С одной стороны, была равная игра, но хоккей состоит из мелочей, и в этих нюансах соперник был интереснее. Мы в каждом матче хотим играть в зоне атаки, это давало нам преимущество в первом периоде. Но по его итогам мы уступили 0:1. Нас подвела дисциплина, пошли невынужденные удаления. ЦСКА — терпеливая команда, которая наказывает за ошибки», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.