Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:3 ОТ).

«Хороший матч по накалу. Здорово, когда есть болельщики, матчи в их присутствии совсем по-другому проходят. Если говорить об игре, мы поочередно владели преимуществом. Для нас было очень важно взять два очка, потому что мы выглядели лучше, чем во встрече против «Барыса». Поэтому очень довольны.

Если говорить о Павле Красковском, я доволен тем, как он работает, выполняет свою роль в команде. Каждый день хочет стать лучше. Но мы уверены в том, что он может больше. Так же, как и Егор Коршков. Уверен, что эти ребята еще прибавят.

Пулккинен уже присоединился к команде, он в Ярославле, проходит восстановление после повреждения. Возможно, он выйдет на матч с ЦСКА, но загадывать не буду. После перерыва — сто процентов», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.