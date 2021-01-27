Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2).

«Непростая игра. Движение было неплохое, создали хорошее количество моментов, но реализация нас подводила, а пропускали, как говорится, «легкие» шайбы. Весь матч было напряжение, соперник дважды сравнивал. Ребята молодцы, что нашли в себе силы довести матч до победы», — приводит слова тренера сайт КХЛ.