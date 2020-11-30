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Скабелка — о матче с минским «Динамо»: «Важная для нас победа в психологическом плане»

06:04
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2 ОТ).

«Очень важная для нас победа в психологическом плане. Не очень многое получалось с точки зрения результата в последние дни. Важно, что ребята до конца сражались и вырвали победу. Играли против хорошей и быстрой команды. По самоотдаче к Ландеру и Пяярви-Свенссону вопросов нет, все мы от них хотим голов, как и от других игроков. Большинство? Не хочется оправдываться, постоянно у нас нападающие выбывают, сначала карантин, потом травмы», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.

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